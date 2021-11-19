Відволікаючий маневр: папараці застали Кім Кардаш'ян на побаченні з Пітом Девідсоном

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон разом

Сімейство Кардаш'ян усіма силами намагається відвернути увагу таблоїдів від персони Тревіса Скотта, який потрапив у гучний скандал через тисняву на його концерті, у результаті події загинуло 10 людей.

Новим об'єктом для "піар-компанії" став Піт Девідсон. Після того як Кім Кардаш'ян та Девідсон заявили про свої стосунки, папараці не спускають очей із зіркової пари. І хоча, казали, що рідні Кім не схвалюють нові відносини селебріті, зараз такий інфопривід став дуже доречним.

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Днями Девідсону виповнилося 28 років. За організацію вечірки взялася сама Кріс Дженнер. Судячи з фото з соцмереж репера Флейвора Флея, на святі Кім, Кріс та Піт були в однакових піжамах. Такий family-лук явно натякає на "сімейну ідилію".

У середу пару Кім та Піта помітили біля особняка Дженнер, пише Dayli Mail . Пара трималася за руки і не приховувала своїх почуттів на камеру. Девідсон вирішив одягнути піжамні штани з лінійки бренду Кім Кардаш'ян SKIMS. Щоправда, таке романтичне побачення викликало все більше сумнівів у публіки, адже дивним чином папараці опинилися у потрібному місці та у потрібний час. Спіймати найкращий момент на фото можна завядки новому гаджету.

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Кардаш'ян і Девідсон не приховували свої почуття на побаченні / Фото: The Daily Mail

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