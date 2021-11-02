Усім доводив, що я не дурень – Олексій Дурнєв розповів, як хотів у дитинстві змінити прізвище

Олексій Дурнєв у дитинстві дуже соромився свого прізвища / Фото: Инстаграм

Дурнєв – це не псевдонім, а справжнє прізвище відомого шоумена. Це зараз Олексія по ньому впізнають сотні тисяч підписників у Мережі, а в дитинстві воно йому було не до вподоби. Тому будучи дитиною він навіть вдавався до різних хитрощів, щоб його приховати:

Звісно, соромився. Коли вступав до міського ліцею в Маріуполі – це найкраща школа Маріуполя – і там треба було складати іспити, я підписав екзаменаційний лист маминим дівочим прізвищем Ткаченко. Був би зараз Ткаченком, – каже ведущий.

Але батькові, прізвище якого якраз і дісталося Олексію, категорично не сподобалися такі хитрощі сина:

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Тато вдома влаштував скандал. І так я залишився Дурнєвим, – згадує шоумен.

Фото: Instagram Олексія Дурнєва

Незважаючи на те, що найпоширеніша причина для знущань одне над одним серед дітей – нестандартні імена та прізвища Льоша зізнається, що у школі його за це практично не дражнили, а після вступу до ліцею однокласники взагалі не звертали на це увагу:

Ну, нічого особливого, не те щоб сильно... Просто я якось сам по собі цього соромився – сказав Олексій.

Бажання змінити прізвище залишилося у дитинстві. У міру дорослішання воно навіть почала приносити користь Дурневу – зізнається, що це була додаткова мотивація чогось досягти:

Потім аналізував усе, що робив у медіапросторі. Виходить, я ніби всім доводив, що я не дурень. Тобто я, навпаки, показував, що всі навколо дурні, крім мене, – поділився телеведучий.

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