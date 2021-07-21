П'єха показав нове відео з жінкою, що побила його сина: За свою дитину вдарю кого завгодно

Стас П'єха опублікував нове відео з Іриною Безбородовою / Фото: instagram.com/wolfieha
Стас П'єха, семирічного сина якого побила дружина російського футбольного арбітра, показав нове відео з нею. На ролику Ірина Безбородова кричить, стоячи перед камерою.
Я за свою дитину вдарю кого завгодно. Мої діти недоторканні! – каже Ірина на відеоролику.
П'єха опублікував відео на своїй сторінці в Instagram і підписав його наступним чином:
Це єдиний аспект, в якому я повністю згоден з пані Безбородовою, що поила мого сина і його бабусю, тільки з однією поправкою – всі діти є недоторканними! Я дуже сподіваюся, що ця справа стане для багатьох важливим уроком. Повторюся – немає жодної дитини, яку можна бити! Ні свою0, ні чужу, – написав артист.
Пізніше стало відомо, що від рук Безбородової нібито постраждало багато людей. Зараз ця інформація перевіряється.
Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним із сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородових. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю та його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.
В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:
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