Пьеха показал новое видео с женщиной, избившей его сына: За своего ребенка ударю кого угодно

Артист опубликовал ролик с Ириной Безбородовой – женщиной, напавшей на его сына и бывшую тещу. Пьеха подчеркнул, что никто не имеет права поднимать руку на детей – ни на своих, ни на чужих

Стас Пьеха опубликовал новое видео с Ириной Безбородовой / Фото: instagram.com/wolfieha

Стас Пьеха, семилетнего сына которого избила супруга российского футбольного арбитра, показал новое видео с ней. На ролик Ирина Безбородова кричит, стоя перед камерой.

Я за своего ребенка ударю кого угодно. Мои дети неприкосновенны! – говорит Ирина на видеоролике.

Пьеха опубликовал видео на своей странице в Instagram и подписал его следующим образом:

Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с г-жой Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой – все дети неприкосновенны! Я очень надеюсь, что это дело станет для многих важным уроком. Повторюсь – нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого, – написал артист.

Позже стало известно, что от рук Безбородовой якобы пострадало много людей. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

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