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Жінка, яка побила 7-річного сина Стаса П'єхи, вже нападала на людей

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
21 липня, 16:18
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Адвокат Сергій Жорін, що представляє інтереси сім'ї співака Стаса П'єхи, розповів нову інформацію про Ірину Безбородову, яка побила семирічного сина артиста
Адвокат Стаса П'єхи розповів нову інформацію про жінку, яка побила сина співака
Адвокат Стаса П'єхи розповів нову інформацію про жінку, яка побила сина співака / Фото: instagram.com/wolfieha

Справа про побиття 7-річного сина Стаса П'єхи вже набирає обертів. Зараз син співака Петя перебуває у лікарні – у нього струс мозку, забій грудної клітки та лівого стегна. Подією займається прокуратура. Як стало відомо адвокату сім'ї Стаса П'єхи Сергію Жоріну, Ірина Безбородова, яка побила сина артиста, і раніше застосовувала силу до людей.

Після того, як ця історія отримала резонанс, зі мною і з деякими журналістами стали зв'язуватися люди, які постраждали від дій цієї жінки. Ми зараз цю інформацію перевіряємо. Також її надамо в правоохоронні органи. Якщо ця інформація підтвердиться, то справа набуде зовсім іншого повороту, – розповів адвокат "П'ятому каналу".

З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи
З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним із сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородових. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю та його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

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