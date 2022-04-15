П'єр Рішар – Путіну: Немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів

Легендарний артист не може залишатися байдужим до безчинств Росії в Україні / Фото: Getty Images

Світові знаменитості продовжують демонструвати солідарність та людяність, оточуючи Україну своєю підтримкою. Про це ми не втомлюємося говорити і дякувати всім, хто бореться разом з нами з російським злом. Один з них – легендарний французький актор П'єр Рішар.

Зірка фільму "Високий блондин у чорному черевику" звернувся особисто до Путіна, засуджуючи його війну в Україні, яка стала "масовим вбивством", "варварством". Відеозвернення опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму YouTube-каналі.

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Пане президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також добре знаю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів. Це просто жахливо,

- сказав П'єр Рішар.

П'єр Рішар / скріншот

Культовий актор сказав, що постійно стежить за новинами з України і буквально в шоці від кадрів із численними вбитими людьми та зруйнованими містами. Але був час, коли артист насолоджувався у Києві дегустацією вин. Також він сказав кілька слів керівництву нашої країни:

Я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента. Я високо ціную їхню сміливість і дух протистояння, їхню самовідданність. Я ними захоплююсь. Ось що я хотів сказати вам. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якнайшвидше, тому що продовжувати це просто огидно,

– резюмував артист.

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Не пропустіть слова П'єра Рішара про російську війну в Україні.

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