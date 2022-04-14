Г'ю Джекман показав малюнок Росомахи, який намалював український хлопчик

Голлівудський актор опублікував зворушливу посаду

Г'ю Джекман показав малюнок українського хлопчика / Фото: instagram.com/thehughjackman/

Поки що деякі путінські зірки переживають за свою кар'єру і готові нести будь-яку марення, в яку ніхто, крім сліпих росіян, не вірить, західні артисти продовжують публікувати пости на підтримку України. Актор Х'ю Джекмен вирішив поділитися в Instagram малюнком, який намалював український хлопчик.

Передайте привіт моєму новому (дуже сміливому) другу Кості. Йому 7 років. Лише кілька годин тому він прийшов до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію #Росомахи. Дуже схожий, вам не здається? – підписав голлівудський актор.

/ Фото: instagram.com/thehughjackman/

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Х'ю Джекман встиг поспілкуватися з маленьким українцем з відеозв'язку.

/ Фото: instagram.com/thehughjackman/

/ Фото: instagram.com/thehughjackman/

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Раніше Г'ю Джекман опублікував відео з Володимиром Зеленським, у якому президент закликає світ зупинити владу Росії та допомогти нашій країні.

Нагадаємо, днями Міккі Рурк закликав США та НАТО діяти більш рішуче.

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