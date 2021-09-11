Сиві й на милицях: які тепер актори Ален Делон і П'єр Рішар (фото)

Сьогодні у Франції прощаються з легендарним Жан-Полем Бельмондо, який помер 6 вересня. Вшанувати його пам'ять у паризьку церкву Сен-Жермен-де-Пре прийшли колеги і близькі. Серед них були актори Ален Делон і П'єр Рішар.
85-річний Ален Делон вже давно не такий як раніше, але прибувши на церемонію, він усміхався і привітав публіку, що зібралася біля церкви.
А ось який був знаменитий серцеїд у молодості:
Незабаром під'їхав 87-річний П'єр Рішар. Для похорону він вибрав скромний костюм, актор ішов на милицях.
Таким П'єр Рішар був в одному зі своїх найпопулярніших фільмів:
Труну з Бельмондо внесли в собор під оплески. Після церемонії прощання тіло кремують.
Вчора в Парижі в Палаці інвалідів пройшло прощання з легендою французького кіно Жан-Полем Бельмондо. На церемонію зібралося багато людей, прощання розпочалося з промови президента Еммануеля Макрона.
Труну з тілом Бельмондо, накриту національним прапором, внесли до внутрішнього двору під музику Енніо Морріконе з фільму "Професіонал" – її виконав військовий оркестр. Церемонію транслювали французькі телеканали.
Легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня у віці 88 років. За свою кар'єру він знявся більш ніж у сотні фільмів, а європейські глядачі люблять його так само, як американці – Шварценеггера або Сталлоне.
У 2001 році у Жан-Поля Бельмондо стався інсульт. Після цього актор зупинив зніматися в кіно і працювати в театрі. Але вже у 2008 році повернувся на екрани з головною роллю в картині "Людина і його собака" режисера Франсіса Юстера.
У 2015 році Бельмондо заявив про завершення кар'єри.
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