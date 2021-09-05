Передумав за день до знімання: діти вмовили Данилка знову стати детективом шоу Маска

Андрій Данилко став п'ятим суддею гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Ми вже писали, що телеканал "Україна" розпочав знімати другий сезон гіпершоу "Маска", і навіть показали перших персонажів – це Скандал, Фея та дуже крутий білий Тигр.

У масштабному проєкті глядачі знову побачать зіркових детективів у тому самому складі, який так полюбився всім ще в першому сезоні: NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO і Андрій Данилко.

Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Данилко зізнався, що до останнього моменту не був упевнений, що знову стане детективом шоу "Маска". Але коли йому показали малюнки дітей, які по-справжньому полюбили цей проєкт, він просто не зміг не піддатися спокусі.

Я був вражений, побачивши ці ескізи. Розумієте, тепер на телебаченні взагалі немає цікавого дитячого контенту. А наше шоу припало дітворі до душі, їй так сподобалося розглядати і вгадувати ці веселі маски... Загалом, діти з таким трепетом малювали ці ескізи, що я вирішив – сідай, Андрюшо, в "Маску" і відгадуй, – додав артист.

Нагадаємо, що ведучим масштабного проєкту залишиться Володимир Остапчук. Учасниками музичного шоу-детектива стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їхні особистості – таємниця, розгадати яку мають глядачі.

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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