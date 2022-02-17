Періс Гілтон виповнюється 41: як із роками змінювалася світська левиця?

У Періс Гілтон сьогодні день народження / Фото: Getty Images, instagram.com/parishilton

Періс Гілтон – головний символ нульових, яка у всіх асоціюється з гламуром, тусовками, рожевим кольором, великою кількістю страз та прикрас, а також шлейфом скандалів, що тягнеться скрізь, де з'являється знаменита блондинка. Але роки йдуть, спадкоємиця готельної імперії сильно подорослішала і навіть встигла вийти заміж . За ці роки змінився стиль зірки. У день народження Періс Гілтон про це розповідаємо далі.

Як змінювалася Періс Гілтон

Хоч би хто ставився до Періс Гілтон, а її вплив на моду 2000-х заперечувати складно. Експерти кажуть, що зараз спостерігається відродження тогочасної моди. Тому ви точно помітите по наступних фото, як багато нарядів зірки намагалися повторити тоді і як нові тренди орієнтуються на її образи в нульові.

Реклама

Періс Хілтон

На самому початку 2000-х Періс Гілтон – це жива Барбі. Засилля рожевого в одязі, відверті вбрання, що підкреслюють довжину ніг, божевільне декольте у поєднанні з діадемами – вбрання як для вечірок, так і для походів бутіками.

Періс завжди робила ставку на рожеве / Фото: Getty Images

Маючи шикарну фігуру і отримавши модельний досвід, Періс Гілтон тільки переконалася в тому, що якщо є, що показати, не треба соромитися. Тому вбрання було відповідним.

Реклама

Світська левиця завжди любила носити все найкраще зразу / Фото: Getty Images

Трохи пізніше пішла епоха супернизьких джинсів , що зараз знову в моді. Настав час діставати з засіків старі запаси: низька посадка знову в моді. До них ідеально підійдуть короткі топи або верх купальника замість них.

Періс у 2000-ті – законодавиця моди

Після виходу на екрани телешоу "Просте життя" Періс Шілтон разом із подругою Ніколь Річчі починає для себе нову еру. В побуті тепер рожеві костюми зі стразами , сумочки Juicy Couture та маленькі собачки як супутники. Згадайте, як довго ще представниці "золотої" молоді та ті, хто до цієї кількості обраних хотів потрапити, вибирав подібні образи.

Реклама

Зірка обожнює маленьких собачок / Фото: Getty Images

Поруч із Періс вибирала футболки з написами , кепки з принтами, підвіски, що з її легкої руки також належало до моди.

Зірка любить експериментувати зі стилем / Фото: Getty Images

Не слід забувати, що з подачі світської левиці до моди увійшли smoky-eyes, незалежно від періоду доби, начісування та мережива з сіткою.

Гілтон на початку нульових дуже часто виходила на модельний подіум / Фото: Getty Images

Починаючи з 2005-го спадкоємиця готельної імперії пробує себе у найрізноманітніших іпостасях: їздить світом з діджей-сетами, випускає музичні альбоми, пробує зніматися в кіно і навіть продає своє ім'я мережі клубів. На той період вона близько дружить з Ліндсі Лохан. Вбрання – все, що підходить для затяжних вечірок.

Періс Гілтон та Ліндсі Лохан / Фото: Getty Images

Окремо хочеться згадати, що у 2006-му році Періс Гілтон з'являється на заходах та тусовках разом із Кім Кардашян. Тоді майбутня зірка реаліті працювала у неї стилістом. Зараз, як ви знаєте, Кім давно перевершила Періс за впливовістю, але вона пам'ятає, що на початку для неї зробила Гілтон. Про це вона розповідала у шоу "Сімейство Кардашян" і саме тому знялася у її кліпі кілька років тому. А 2000-го ця парочка любила шовкові сукні, сарафани на запах та зручні спортивні костюми.

Періс Гілтон та Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Були в житті зірки та повітряні сукні-максі. Очевидно, за ними Періс ховала свої невдачі по всіх напрямках: нагадаємо, у неї були проблеми із законом, владний дідусь позбавив спадщини, на особистому фронті також не дуже складалося.

Хілтон любить і максі

Що далі, то більше змінювалася поведінка Періс Гілтон та її стиль. З 2008-го року на світову арену почали виходити інші трендсеттери (та сама Кім Кардашян), а популярність блондинки почала згасати. І гардероб it-girl став більш "статечним". Образи стали елегантнішими, відритого тіла поменшало.

Періс Гілтон починає обирати більш скромні образи / Фото: Getty Images

Тепер дівчина, яку колись називали найвідомішою ледаркою, рідко потрапляє у скандальні історії, більше не танцює на столах, зате тішить шанувальників одкровеннями про особисте життя, мріями про дітей та сімейні кадри з чоловіком та рідними. Її луки тепер відповідають статусу одруженої жінки та члена однієї з найбагатших сімей світу.

Періс все частіше обирає елегантні образи / Фото: instagram.com/parishilton

Зараз в інстаграм Періс Гілтон можна дедалі частіше побачити довгі та елегантні сукні, підкреслюють фігуру. Вона, як і раніше, любить глибокі декольте, навряд чи вже колись змінить колір волосся, відмовиться від рожевого та страз, адже вона – Періс Гілтон! Але сьогодні вона приймає численні привітання від армії шанувальників і дає привід згадати шалені та насичені 2000-ті!

Періс Глтон активно веде інстаграм / Фото: instagram.com/parishilton

Також дивіться кращі фото моделі Лінди Євангелісти.