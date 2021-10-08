Перше інтерв'ю Лорак після 7 років мовчання: співачка назвала причину, чому поїхала в Росію

Ані Лорак вперше за сім років гастролей в Росії дала інтерв'ю в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

У серпні цього року Ані Лорак дала два концерти в одному з клубів Одеси, а пізніше презентувала пісню українською мовою. У соцмережах стали писати про те, що це ознаменувало "повернення Лорак в Україні".

Ані Лорак дала перше за останні сім років інтерв'ю в Україні і розповіла, чому довгий час продовжує гастролі Росією.

Реклама

За словами артистки, вона не переживає стосовно того, що багато хтопише про неї не найприємніші слова.

Молодці, так тримати. Мені вистачає любові. Я дерево любові, несу любов. Мені боятися нічого, – каже Ані Лорак в інтерв'ю ЖВЛ.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також Лорак називає себе "птахом, який дарує людям музику без кордонів".

Реклама

В один момент мені було дуже тісно в Україні, а крила у мене росли. Я розуміла, що мені потрібен мир. Тому ми почали розвивати нові території, – поділилася артистка.

Зазначимо, що Ані Лорак уже довгий час виступає в Росії і отримує російські музичні премії. Багато українців незадоволені тим, що артистка дає концерти в країні-агресорі.

Ще новини про Ані Лорак:

Ані Лорак відпочиває в люксовому готелі Дубая, де номери коштують до 400 тис. грн.

Як з Кароліною 10 років тому: ексчоловік Ані Лорак зробив схоже фото зі своєю новою нареченою. Мурат Налчаджиоглу і українська співачка Ані Лорак розлучилися в 2019 році після майже 15 років спільного життя.