Петро Чорний зізнався, що саме він познайомив Потапа з Настею Каменських

Петя Чорний розповів Потапу про Настю Каменських. / Фото: instagram.com/kamenskux
Мало хто знає, але саме співак Петро Чорний рекомендував Потапу звернути увагу до Настю Каменських. За словами артиста, на той час Олексій Потапенко шукав вокалістку, а Насті мав конфлікт із музичним продюсером Едуардом Климом.
І я Льоше дзвоню: "Є така дівчинка – талант і личко концертне", – розповів Петя Чорний в інтерв'ю.
Потап прислухався до поради співака. Протягом 11 років "Потап та Настя" були одним із найуспішніших дуетів України. Вони випускали хіти один за одним, збирали аншлаги та знімали кліпи.
2017-го Потап та Настя повідомили про паузу у спільній музичній роботі. Після цього з'явилися ПТП та NK.
До речі, Петя Чорний познайомив Потапа з Олексієм Завгороднім, він же Позитив.
Олексій Потапенко організовував свою команду. І це пішла тусовка. Тому Олексій із вдячністю завжди каже: "Так, Петруха нас зібрав", – поділився артист у програмі "Зірковий шлях".
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