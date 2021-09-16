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Потап здивував заявою, що вони з Каменських вдома спілкуються українською (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 17:42
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Як виявилося, української мови в житті Потапа набагато більше, ніж багато хто думав. Попри те, що більшість пісень гурту MOZGI – російськомовні, вдома артист спілкується українською
Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Продюсер і соліст популярного гурту MOZGI, який нещодавно випустив танцювальний трек "Ой, мамо", Потап розповів, хто спонукав його на новий україномовний етап у творчості. Хоча самі MOZGI називають натхненником у цьому питанні креативного директора Влада Болсунова, в житті Потапа все почалося ще раніше.

В інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі Україна Потап зізнався, що у нього була "домашня" розмова про мовне питання. Як виявилося, саме дружина артиста, Настя Каменських спонукала його перейти на українську.

Ми вдома спілкуємося. Мама Настіні спілкується українською мовою. І коли з Настею говорив, вона сказала мені: "А коли Україні ставати Україною?" І у нас мовне питання в сім'ї було вирішено після цієї фрази, – розповів Потап.

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Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап / Фото: пресслужба

Після виходу треку "Ой, мамо" MOZGI виступили на НСК "Олімпійському" 24 серпня, де запалили з "Козацьким міксом". Артисти виконали народні пісні в сучасному аранжуванні.

Ексклюзивне інтерв'ю з гуртом MOZGI та Потапом – дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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