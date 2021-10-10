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Потап поскаржився підписникам на Каменських: З нею неможливо!

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 жовтня, 09:30
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Зіркова пара "втекла" до Мадриду на відпочинок. І поки Каменських знімає контент, гуляючи по місту, її чоловік скаржиться на співачку своїм фоловерам
Настя Каменських і Потап "втекли" до Мадриду
Настя Каменських і Потап "втекли" до Мадриду / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно показала себе без косметики, в Інстаграм повідомила, що вони з Потапом полетіли до Іспанії.

Одну з нових світлин, на якій вона йде по вулиці Мадрида, Настя підписала так:

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Дякую, коханий, за цю солодку втечу. Мені зараз це так необхідно.

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На ще одному фото закохані позують разом:

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Потап на своїй сторінці в Інстаграм публікує сторіс, в яких показує шанувальникам, як це гуляти з Каменських – як з будь-якою людиною під час подорожі. Настя постійно знімає на телефон красиві місця старого міста і фотографує.

Непросто, коли у тебе дружина – блогерка, – каже Потап у відео. А коли до нього підійшла NK, додав – Скаржуся людям, що з тобою неможливо поговорити.

Настя Каменських в Мадриді / Фото: instagram.com/stories/realpotap

Репер також розмістив в своєму профілі миле селфі з Настею Каменських.

Нагадаємо, нещодавно Потап зізнався, що бачив свою дружину в списку жінок легкої поведінки. За словами артиста, хтось поширив чутки, що Настя – нібито елітна повія з Одеси.

Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя – повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки і ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва, – повідомив Потап.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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