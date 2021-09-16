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Молода дружина Петросяна на честь його дня народження показала рідкісне сімейне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 10:33
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Тетяна Брухунова в Instagram опублікувала вперше за довгий час опублікувала спільне фото з чоловіком Євгеном Петросяном
Тетяна Брухунова поділилася фото з Євгеном Петросяном
Тетяна Брухунова поділилася фото з Євгеном Петросяном / Фото: instagram.com/bruhunova

Сьогодні Євгену Петросяну виповнюється 76 лет. Хоч його 32-річна дружина Тетяна Брухунова і не публікує сімейні фото у себе в соцмережах, але на честь дня народження гумориста вирішила зробити виняток.

З днем народження, Чарівник! – підписала рідкісне спільне фото Брухунова.

Тетяна Брухунова і Євген Петросян
Тетяна Брухунова і Євген Петросян / Фото: instagram.com/bruhunova

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У коментарях підписники приєдналися до поздоровлень.

  • "Прекрасна пара, любляча, щира, надихаюча! Кохання на довгі роки".
  • "Яка атмосферна і жива фотографія! Чудово! Довгих років в коханні Євгену Вагановичу!"
  • "Чарівник і його Муза. З днем народження! Любові, тепла і творчості".

Що відомо про стосунки Тетяни Брухунової та Євгена Петросяна:

Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якої ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.

Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі з боку громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, інші пишуть, що Тетяна годиться Євгену у внучки і така різниця в віці неприйнятна.

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Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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