"Творчість нас ще більше зближує": Гросу та Полянський зіграють разом у серіалі "Вероніка"

Аліна Гросу та Роман Полянський разом працюють в серіале "Вероніка" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У центрі сюжету картини "Вероніка" – історія молодої жінки-хірурга, яка вирішила дізнатися про причину загибелі подруг і в результаті потрапляє в неприємності. Головну роль у серіалі відіграла актриса Альона Коломіна.

Знімальний процес іде повним ходом, і на майданчику зібрався чудовий акторський склад. Співачка Аліна Гросу опублікувала на своїй сторінці у соцмережі фото зі знімального майданчика.

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/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Якщо поспостерігати за поведінкою цієї пари у творчих проєктах, то можна помітити, що відомий актор справляє враження спокійної та розважливої людини, а популярна співачка – гримуча суміш драйву та енергії. Чи так це насправді?

В особистому житті все навпаки: я – максимально спокійна, а Роман емоційний, – поділилася Аліна Гросу в інтерв'ю для каналу "Україна".

Щодо акторської гри, співачка завжди прислухається до порад Романа Полянського і зі свого боку нічого йому не нагадує. Аліна Гросу розуміє: він – професійний актор, на рахунку якого багато відомих проєктів, почувається як риба у воді на знімальному майданчику.

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Пара знову з'явиться разом на екранах / Фото: instagram.com/alina_grosu

Творчість нас ще більше зближує, – розповіла співачка, – і в мене, і Романа постійно виникають цікаві ідеї. І ми завжди прислухаємось один до одного.

Ми з нетерпінням чекаємо на вихід серіалу на екрани!

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