"Творчество нас еще больше сближает": Гросу и Полянский сыграют вместе в сериале "Вероника"

Алина Гросу и Роман Полянский вместе работают в сериале "Вероника" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В центре сюжета картины "Вероника" – история молодой женщины-хирурга, которая решила узнать причину гибели подруг и в результате попадает в неприятности. Главную роль в сериале сыграла актриса Алена Коломина.

Съемочный процесс идет полным ходом, и на площадке собрался замечательный актерский состав. Певица Алина Гросу опубликовала на своей страничке в соцсети фото со съемочной площадки.

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Алина Гросу и Роман Полянский вместе играют в сериале "Вероника" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если понаблюдать за поведением этой пары в творческих проектах, то можно заметить, что известный актер производит впечатление спокойного и рассудительного человека, а популярная певица – гремучая смесь драйва и энергии. Так ли это на самом деле?

В личной жизни все совершенно наоборот: я – максимально спокойна, а Роман эмоционален, – поделилась Алина Гросу в интервью для канала "Украина".

Что касается актерской игры, певица всегда прислушивается к советам Романа Полянского и со своей стороны ничего ему не подсказывает. Алина Гросу понимает: будучи профессиональным актером, на счету которого много известных проектов, он чувствует себя как рыба в воде на съемочной площадке.

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Пара снова появится вместе на экранах / Фото: instagram.com/alina_grosu

Творчество нас еще больше сближает, – рассказала певица, – и у меня, и у Романа постоянно возникают интересные идеи. И мы всегда прислушиваемся друг к другу.

Мы с нетерпением ждем выхода сериала на экраны!

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