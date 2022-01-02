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Аліна Гросу зустріла новий рік із Полянським, за якого не хоче виходити заміж

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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2 січня, 17:52
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Співачка та її бойфренд поділилися ніжними та романтичними знімками у Instagram. Яка ж Гросу щаслива!
Аліна розчулила Мережу світлинами із нареченим
Аліна розчулила Мережу світлинами із нареченим / Фото: instagram.com/alina_grosu

У програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", Аліна Гросу відверто зізналася, за якої умови ще раз наважиться вийти заміж. А поки шанувальники співачки чекають на новину про весілля, вона ділиться з ними новими знімками.

На святкових кадрах Аліна зображена разом із Романом Полянським. Обидва виглядають закоханими та щасливими.

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Аліна Гросу та її бойфренд Роман Полянський
Аліна Гросу та її бойфренд Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

"З новим роком, друзі", – коротко підписала світлини Аліна Гросу.

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

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Підписники зірки засипали пару компліментами та побажали Аліні та Роману кохання та радості у 2022-му.

  • "Які ж чудові!"
  • "Погляд щасливої жінки"
  • "Чудова пара! Щастя вам!"
  • "Ви неймовірні! З новим роком вас!"

Аліна Гросу та Роман Полянський разом уже майже два роки. За словами співачки, у спілкуванні між ними панує розуміння та повага, але іноді таки трапляться сварки через розбіжності, бо вони мають дуже різні характери.

Раніше Аліна Гросу зізналася, як пройшло знайомство її батьків із Романом Полянським.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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