Співачка Слава розкритикувала російських зірок, які виїхали за кордон: Як взагалі можна, б**дь, відпочивати в такий час?

Співачка Слава розкритикувала колег за відпочинок / Фото: Instagram

Війна в Україні змусила багатьох російських артистів показати свою справжню особу. Деякі з них не знаходять нічого кращого, ніж висловлювати свою критику на адресу оточуючих.

Так, свою думку вирішила повідомити співачка Слава. Виконавиця розкритикувала російських колег, які у такий непростий час виїхали за кордон на відпочинок.

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На думку Слави, про відпочинок зараз йти не може і всі артисти повинні продовжувати свою концертну діяльність.

Мене дуже злить, що зараз всі повернулися у відпочинку. А як взагалі можна, б**дь, відпочивати в такий час? Ну от чесно! Я працюю, тому що це просто потрібно і необхідно, людям необхідно і мені потрібно. Тепер ось розкриваються особи та маски. Мені просто цікаво, хто дивитиметься їхні програми та слухатиме на їхні пісні, тих, хто зараз на відпочинку і дотримується нейтралітету, – висловилася Слава.

Наразі Слава продовжує гастролювати з концертами та не збирається скасовувати виступів. Співачка ясно дала зрозуміти у своїх публікаціях, що повністю підтримує путінське вторгнення на територію України.

Я корінна Москвичка, Росіянка! І завжди була і буду патріотом своєї Батьківщини якщо на мені (на цьому фото) висять бутафорські ордени, то у мого діда і бабусі висіли справжні.!!!! У діда, крім інших нагород, було 2 ордена Слави! І я гожусь, що співаю і виступаю під псевдонімом СЛАВА! – написала в одному зі своїх постів Слава.

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Нагадаємо, що Алла Пугачова потрапила до чорного списку музичного каналу Росії разом із Максом Барським, NK та Лободою.

Максим Галкін один із перших прокоментував вторгнення Росії в Україну, хоча багато росіян розкритикували шоумена за його позицію.

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