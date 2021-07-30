МакSим стало краще – заява представниці співачки

МакSим знаходиться в комі у важкому стані вже більше місяця. Останнім часом стала з'являтися інформація про поліпшення стану здоров'я співачки

Представниця МакSим заявила, що співачці стало краще / Фото: instagram.com/maksimartist

Про те, що МакSим стало краще, заявила піар-менеджер артистки, Яна Богушевская. До речі, раніше директор МакSим спростувала інформацію про те, що співачка вийшла з коми.

Зараз, як повідомляє Газета.ru, артистка йде на поправку, але лікарі досі не дають чітких прогнозів.

Їй краще, є позитивна динаміка. Але говорити про те, що кризу пройдено, поки, на жаль, рано", – сказала Яна.

МакSим не змогли відключити від ЕКМО. У артистки уражено легке / Фото: instagram.com/maksimartist

Що сталося з МакSим?

Раніше в ЗМІ з'являлася різного роду інформація про те, що стан співачки вкрай критичний. Повідомлялося, що у МакSим почалися проблеми із внутрішніми органами – у співачки нібито відмовила одну легеня.

Нещодавно директорка співачки заявила, що Марина (справжнє ім'я МакSим) "буває в свідомості, але її організм дуже ослаблений і потребує відпочинку".

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легких.

Раніше лідер російської гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані: