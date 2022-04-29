Пітт назвав причину, чому Джолі затягує судовий процес щодо опіки

Бред Пітт судиться з Анджеліною Джолі не лише через спільний бізнес та майна, а й за спільну опіку над дітьми. Проте судові процеси тривають уже кілька років, і як підозрює актор, це все не просто так. На думку Пітта, екс-дружина спеціально відтягує судовий процес до досягнення дітьми повноліття.

Як пише Mercury News, Бред Пітт поскаржився близьким друзям на Анджеліну Джолі

Реклама

Він упевнений, що Анджеліна ніколи не погодиться на спільну опіку. Тож вона спеціально чекає, доки дітям не виповниться 18 років. Це дуже хитрий та несправедливий вчинок

Бред Пітт переживає, що діти не захочуть його бачити / Фото: instagram.com/latimes

Як зазначили в оточенні Пітта, діти майже не бачать свого батька та віддаляються від нього. І поки справу закриють, вони самі вже не захочуть спілкуватись з батьком.

Чому Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .

Реклама

"Екси" виховують шістьох дітей: сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

Раніше ми розповідали, що Анджеліна Джолі вирішила підставити Бред Пітт.