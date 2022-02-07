Плакав, коли дивився шоу: Лія Меладзе – про реакцію батька на її виступ на "Голосі країни"

Костянтин Меладзе оцінив виступ доньки / Фото: instagram.com/meladzemusic, прес-служба 1+1
Вчора увечері пройшов третій випуск шоу "Голос країни-12". І після цього епізоду у всіх на вустах виступ 17-річної Лії Меладзе.
Нагадаємо, донька Костянтина Меладзе виконала легендарний трек Hallelujah співака Leonard Cohen і зуміла повернути до себе всі чотири крісла. Дівчина дуже нервувала і на останніх нотах навіть розплакалася. У підсумку вона пішла до команди DOROFEEVA.
Судячи з відгуків у Мережі глядачі, як і зіркові тренери, буквально прийшли в захват від виступу Лії. Але всім цікаво, якою була реакція її знаменитого батька.
Про це Лія Меладзе вже встигла розповісти у гостях інфотеймент-шоу "Твій День".
За словами дівчини, після виступу Костянтин Меладзе одразу зателефонував дочки та розповів про свої враження.
Папа сказав, що він плакав, коли дивився мій виступ. Також додав, що я молодець і дарма переживала. Зауважень не робив. Що стосується вибору тренера – то тато теж був за, взагалі вся сім'я підтримала мене у виборі,
- розповіла Лія.
Також Лія Меладзе ділилася своїми емоціями після виступу.
До речі, нещодавно донька Віри Брежнєвої стала діджеєм на святі мами.