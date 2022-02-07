"Краще б не Брежнєву, а доньку просував": реакція Мережі на виступ Лії Меладзе у Голосі країни

Донька відомого композитора прийшла в шоу "Голос країни-12" та розвернула до себе всі чотири крісла

Лія Меладзе пройшла у "Голос країни" / Фото: YouTube

У 12-му сезоні шоу "Голос країни" продовжуються сліпі прослуховування. "Сьогодні" вже розповідали, що під час виступу одного із учасників Оля Полякова влаштувала гарячі танці у кріслі.

В фіналі випуску на сцені з'явилася 17-річна донька Костянтина Меладзе – Лія. Вона заспівала відому пісню Леонарда Коена – Hallelujah і, попри хвилювання, розвернула до себе всі чотири крісла.

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Нагадаємо, цього року зірковими тренерами "Голосу країни" стали Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап.

Донька Меладзе давно мріяла про сцену. Лія зізналася, що батько завжди пишався нею та мотивував її займатися вокалом. Усі тренери були шоковані появою зіркової спадкоємиці, і кожен охоче запрошував її до своєї команди. Лія обрала Надю Дорофєєву.

Лія Меладзе – Hallelujah – "Голос країни" 2022:

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Реакція Мережі

Глядачі зачаровані виступом Лії. Дочка відомого композитора здивувала публіку своєю скромністю та мелодійним голосом. Ось, що пишуть про її виступ користувачі Мережі:

"Яка красива у своїй скромності дівчина! Дуже приємно, що ще такі дівчата є, і дякую мамі, що виховала гідну жінку"

"Несподівано, яка скромна красуня, голос шикарний, Лію, удачі та успіхів у проєкті"

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Скріншот: YouTube

Деякі зазначили, що Костянтину Меладзе слід було "просувати" дочку, а не свою дружину та ексучасницю "ВІА Гри" Віру Брежнєву.

"Красива, краще б батько не Брежнєву, а дочку просував"

Скріншот: YouTube

"... Якщо Костя зліпив зірку з бездарної Віри, то з дочки вийде 100% зірка"

Скріншот: YouTube

Та не всіх вразила Лія своїм голосом. У коментарях також пишуть, що голос дівчини "не тягне" на те, щоб її обрали усі чотири тренери вокального проєкту.

"Ну заспівала вона не на 4 крісла. Ясно, що сказали у вухо розвернутися"

Скріншот: YouTube

Звичайно, багато хто натякає на лояльність тренерів до Лії через її зіркового батька:

"Ой! Яка несподіванка! До доньки Меладзе розвернулися усі тренери"

Скріншот: YouTube

Раніше ми писали, чому дочка Костянтина Меладзе не хоче спілкуватися з Вірою Брежнєвою.