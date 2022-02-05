12-річна дочка Брежнєвої з недитячим декольте стала діджеєм на дорослій тусовці: фото

Сара Кіперман робить перші кроки на новій ниві і вже навіть проводить діджей-сети на вечірках

Сара Кіперман була діджеєм на святі мами / Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/katyasilchenko

Нагадаємо, цього тижня Віра Брежнєва відзначила день народження. Українській артистці виповнилося 40 років. З цього приводу іменинниця організувала яскраве святкування з рідними та зірковими друзями. На урочистості Костянтин Меладзе заспівав коханій свій хіт "Салют, Віра", артистка отримувала привітання від улюблених друзів, гостей розважала співачка Гайтана, а танцювальною музикою радувала 12-річна донька Віри Брежнєвої. Сара Кіперман .

Не секрет, що дівчина росте дуже творчою, вже брала участь у зйомках для глянців, а тепер пробує себе у ролі діджея. Саме така інформація стоїть у профілі її Інстаграм.

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профіль в Інстаграмі Сари Кіперман / скріншот

І на святі на честь дня народження мами 12-річна Сара стояла за діджейським пультом та міксувала треки. Судячи з відгуків у Мережі, увагу людей привернуло і дуже відверте вбрання підлітка, за що Сара вже отримала порцію критики.

Сара Кіперман на вечірці мами /скриншот з Інстаграм Каті Сільченко

Прихильникам цікаво, чи було вбрання схвалено знаменитою мамою.

Нагадаємо, Сара Кіперман – донька Віри Брежнєвої від українського бізнесмена Михайла Юрійовича Кіпермана. З ним зірка була у відносинах з 2006 по 2012 рік. Також у Сари є старша сестра Соня.

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