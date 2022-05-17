Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин, який мало не розлучився з дружиною, нарешті побачився з дочкою

Роман Сасанчин побачився з дочкою та дружиною / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Раніше з'явилася інформація про те, що 20-річний Роман та 24-річна Іванна розлучаються. Про розлучення розповіла сама Іванна. Але пізніше Роман повідомив своїм шанувальникам, що налагодив стосунки із дружиною і скоро вони будуть разом.

І ось нарешті Іванна вирішила повернутися з Польщі і сім'я возз'єдналася. Кадрами щасливого молодого батька Іванна поділилася у Instagram. На знімках Роман тримає на руках дочку Елізабет і цілує малу.

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Нині родина знаходиться у Тернополі.

Скріншот: Instagram

Дорога була важка, але тепер ми щасливі, – написала дружина Сасанчина у соцмережі.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. За кілька місяців вони стали жити разом. Відомо, що спочатку пара жила у квартирі, яку Сасанчин здобув за перемогу у шоу "Голос", а після – вони переїхали до Тернополя.

Наприкінці квітня стало відомо, що Роман та Іванна хочуть повінчатися.