Переможець Співають всі! отримав не тільки 500 тис. грн, але і унікальний приз з діамантами

Муаяд Абдельрахім отримав золоту зірку від "Укрзолото" на "Співають всі!" / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

Нещодавно Муаяд Абдельрахім розповів, на що витратить великий грошовий виграш. Але у фіналі проєкту хлопець отримав не тільки фінансову винагороду. Його чекав ще один унікальний сюрприз!

Зоряний капітан шоу "Співають всі!" Наталя Могилевська просто на сцені вручила хлопцеві прикрасу від партнера проєкту "Укрзолото" з чорними і білими діамантами у вигляді зірки, як символ таланту переможця, а діаманти – винятковість учасника!

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Муаяд запам'ятає участь в проєкті телеканалу "Україна" не тільки завдяки можливості показати себе перед професіоналами, але і завдяки таким унікальним подарункам – тепер приз від національної ювелірної мережі "Укрзолото" буде нагадувати хлопцеві про перемогу.

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Зазначимо, що проєкт "Співають всі!" об'єднав 100 зірок, які протягом восьми тижнів вибирали найталановитіших українців, гідних боротьби за 500 тисяч гривень. У фіналі глядачі побачили приголомшливі виступи 14-ти учасників.

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