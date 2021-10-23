Победитель Співають всі! получил не только 500 тыс. грн, но и уникальный приз с бриллиантами

Муаяд Абдельрахим получил золотую звезду от "Укрзолото" на "Співають всі!" / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

Недавно Муаяд Абдельрахим рассказал, на что потратит крупный денежный выигрыш. Но в финале проекта парень получил не только финансовое вознаграждение. Его ждал еще один уникальный сюрприз!

Звездный капитан шоу "Співають всі!" Наталья Могилевская прямо на сцене вручила парню украшение от партнера проекта "Укрзолото" с черными и белыми бриллиантами в виде звезды, как символ таланта победителя, а бриллианты – исключительность участника!

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Муаяд запомнит участие в проекте телеканала "Украина" не только благодаря возможности показать себя перед профессионалами, но и благодаря таким уникальным подаркам – теперь приз от национальной ювелирной сети "Укрзолото" будет напоминать парню о победе.

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Отметим, что проект "Співають всі!" объединил 100 звезд, которые на протяжении восьми недель выбирали самых талантливых украинцев, достойных борьбы за 500 тысяч гривен. В финале зрители увидели потрясающие выступления 14-ти участников.

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