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Златі Огнєвіч загрожує розправою неадекватний переслідувач: відео

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 09:53
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У Злати Огнєвіч з'явився неадекватний "шанувальник", який її переслідує та погрожує вбити виконавицю, якщо та ще раз з'явиться на телебаченні
Злату Огнєвіч переслідує неадекватний чоловік
Злату Огнєвіч переслідує неадекватний чоловік / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч, яка нещодавно показала у Мережі своє дитяче фото, стала жертвою переслідувань

На своїй сторінці в Instagram виконавиця виклала відео, на якому неадекватний чоловік переслідує її на авто та висловлює безліч погроз.

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Наступного разу побачу по телевізору я тебе завалю, зрозуміла на ***, або тата, зрозуміла? Я тобі серйозно говорю, – заявив у відео чоловік.

Побоюючись за своє життя, Огнєвіч вирішила поділитися ситуацією, що склалася, з прихильниками і привернути увагу правоохоронців і влади до своєї проблеми.

Як виявилося, переслідувач уже близько трьох років стежить за Златою, за словами Огнєвіч, його звуть Вадим Лебідь. Співачка зізналася, що вже не раз зверталася до правоохоронних органів, але жодного результату це не дало.

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Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не відчувають себе в безпеці і зазнають насильства. Тому що моя ситуація – це також один із видів насильства, – написала схвильована Огнєвіч.

У публікації співачка також звернулася до чинного мера Києва Віталія Кличка та президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 12 січня у Злати Огнєвіч був день народження. З нагоди 36-річчя співачки ми розповіли про її трансформацію після "Холостячки-2"

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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