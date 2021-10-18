Чому Ірина Білик не планує ставати мамою втретє – зізнання співачки

Ірина Білик розповіла, чому не планує ставати мамою втретє / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик, яка в цьому році розлучилася з чоловіком Асланом Ахмадовим , ще недавно планувала скористатися послугами сурогатного материнства і стати мамою втретє. Але співачка вирішила відмовитися від цієї ідеї через роботу.

У мене був такий план, в минулому році я про це домовлялася, думала, вела переговори. Так здавалося, що я хочу. Але потім, коли пішли концерти, маленького сина я залишала з нянями, братиком. Я подумала, що це несправедливо. Третя дитина буде просто заручником того, що я багато працюю. Я вирішила, що на цьому зупиняюся, і всі останні роки буду присвячувати тільки своїм глядачам, – сказала співачка в програмі "Світське життя".

Ірина Білик з синами / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Але ось стати бабусею Ірини Білик не проти. Правда, зазначила, що старший син Гліб і його дівчина childfree.

Разом зі своєю дівчиною вони поки не мріють про дітей. Кажуть, що можливо з Африки привезуть собі дитину. Тому що дуже багато дітей без батьків, голодують, їм погано. Я сказала: "Це ваше життя, беріть хоч з Африки, хоча де завгодно. Я буду любити будь-яку дитину, – зізналася співачка

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях":

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