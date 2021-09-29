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Ірина Білик поставила Аслану Ахмадову умову при розлученні: Ми розійшлися тихо

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 18:52
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Українська співачка подала на розлучення з режисером Асланом Ахмадовим, який живе в Росії, ще навесні минулого року. Цього літа подружжя офіційно розлучилося
Ірина Білик і Сергій Мироненко
Ірина Білик і Сергій Мироненко / Фото: пресслужба

Ірина Білик розповіла, що коли Аслан Ахмадов приїхав до неї в Україну розлучатися, вона поставила жорстку умову. Як виявилося, вона полягала в тому, щоб режисер зняв для неї нове музичне відео на пісню "Отпусти", за яке її вже встигли розкритикувати в Мережі.

У студії "Ранку з Інтером" Ірина Білик розповіла, що буквально вмовила колишнього чоловіка режисерувати їхній з Сергієм Мироненком кліп.

Місяць тому Аслан приїхав на розлучення зі мною. А я сказала: "Якщо хочеш, щоб все було тихо, давай зробимо щось гарне". Він погодився. Тому що ми вирішили залишитися друзями. І ми не хотіли, щоб наше розлучення розглядало як скандал. Просто це була така історія кохання. Ви ж знаєте, у мене все, як в книгах: перша глава, друга, третя... Ми розійшлися тихо. І дуже голосно зняли кліп, – сказала Ірина Білик.

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Співачка зазначила, що Аслан Ахмадов подарував їй цей кліп, як і все, що він для неї робив. Усі відео, які показуються на її концертах в ювілейному турі по Україні, зняв саме Аслан.

І я впевнена, він ще не раз для мене зніматиме, – додала співачка.

Ірина Білик із Сергієм Мироненком в кліпі "Отпусти"
Ірина Білик із Сергієм Мироненком в кліпі "Отпусти" / Фото: прес-служба

Музичне відео на пісню "Отпусти" знімали на ВДНГ, в поле і навіть в метро, де Ірина Білик не була вже десятки років. Зірка зізналася, що в останній раз до цього їздила в метро майже 30 років тому.

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Дивіться кліп Ірина Білик & Сергій Мироненко – "Отпусти":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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