Чому Коляденко не одружився на Білик – зізнання шоумена

Діма Коляденко розповів, чому не одружився з Іриною Білик / Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Діма Коляденко триває ділитися новими подробицями про роман з Іриною Білик . Шоумен не раз робив пропозицію співачці. Вона брала каблучку, але про весілля мови не йшло.

Щороку я дарував Ірі каблучки і робив їй пропозиції. І золоту, і діамантову, дерев'яну, і олив'яну. Щороку, особливо перед Новим роком я робив їй пропозиції. Вона каблучки брала, а заміж не виходила. І я їй дав кличку. Сказати вам? Я її називав "Іра -" Динамо", – сказав шоумен в програмі "Викриття".

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Коляденко розповів, що у Ірини Білик навіть було улюблене каблучка.

Вона дуже любить ангелів. Це каблучка було найулюбленішим, при тому, що у Іри багато діамантів, золотих кілець, але ось це олив'яне з ангелятами – для неї це найулюбленіше на світлі, – зізнався шоумен.

Зараз Діма Коляденко та Ірина Білик дружать. Але шоумен спростував чутки про можливе возз'єднання з Іриною Білик.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Діми Коляденка для програми "Зірковий шлях":

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