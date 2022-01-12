Чому Леонід Куравльов опинився в будинку для людей похилого віку – нові подробиці

Що відомо про перебування Леоніда Куравльова в будинку для людей похилого віку / Фото: Instagram

Діти актора не поспішають спілкуватися із пресою. Син Куравльова лише спростував чутки про COVID-19 у батька . Як повідомив Василь Куравльов, батькові діагностували пневмонію. Наразі радянський актор перебуває під цілодобовим наглядом лікарів.

У цей час у ЗМІ стали з'являтися нові подробиці про знаходження артиста в будинку для людей похилого віку. У розмові з журналістами StarHit представники установи "Ідилія" підтвердили , останні півроку Леонід Куравльов знаходився в будинку для людей похилого віку.

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Куравльов опинився в нас, як я зрозуміла, саме через наслідки горювання після смерті дружини. В апатії, депресії. При цьому Леонід В'ячеславович був і фізично в поганому стані , що йшло від неможливості без неї жити. Він лежав, не ходив зовсім, – повідомила прес-служба "Ідилії".

Що відомо про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

Актор замкнувся у собі. Син та донька зрозуміли, що не можуть самі допомогти батькові і стали шукати місце, де батько зміг повернутися до життя і почати хоч з кимось контактувати. Для дітей актора було важливо знайти установу у Москві, щоб вони могли відвідувати батька.

Зазначається, що актор перебував у приватному закладі, в якому є все необхідне для людей похилого віку.

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Діти попросили для Куравльова окрему палату, бо спочатку той хотів нікого бачити. Але ми маємо багато творчих особистостей — є і художники, і музиканти, і співаки. І, знаєте, у випадку з Куравльовим спрацювало. І за рахунок товариства, і за рахунок наших спеціалістів почав видужувати, поступово почав покидати межі кімнати, відвідував заняття з фізкультури

Раніше повідомлялося, що Леонід Куравльов хотів піти до монастиря.