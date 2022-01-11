Леоніда Куравльова госпіталізували у тяжкому стані: син назвав діагноз батька

Вчора стало відомо про госпіталізацію зірки радянського кіно Леоніда Куравльова. 85-річний артист перебуває у лікарні вже кілька днів

Що відомо про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

Леоніда Куравльова госпіталізували до однієї з московських лікарень у тяжкому стані . Артист скаржився на проблеми з диханням та високу температуру.

Повідомлялося, що у зірки фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" позитивний тест на COVID-19. Василь – син радянського актора спростував цю інформацію .

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Лікарі його лікують від пневмонії . Тести на ковід негативні. Ми сподіваємось на його одужання, і для цього є підстави, за словами лікарів, – сказав син Куравльова у коментарі ТАРС.

Син Леоніда Куравльова розповіла про стан здоров'я батька

Проте спадкоємець актора не став коментувати інформацію, що батька доправили до лікарні з будинку для людей похилого віку.

Стан здоров'я Леоніда Куравльова зараз

Як повідомляють інсайдери, у актора вражені легені. Актор знаходиться на кисні під цілодобовим наглядом медиків. Стан Куравльова, як і раніше, оцінюється як важкий.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що радянський актор страждав на гіпертонію. Влітку в нього стався напад, під час якого він знепритомнів.

Нещодавно ми повідомляли, що 68-річна радянська актриса Олена Проклова опинилася у лікарні з інсультом .