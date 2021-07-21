Чому Меган Маркл розлучилася зі своїм ексчоловіком: королівський експерт назвав ймовірну причину

Тревор Енгельсон і Меган Маркл познайомилися в 2004 році, а в 2011 вони одружилися. Пара розлучилася через два роки. Зараз Енгельсон знову одружений і скоро вдруге стане батьком

Названа ймовірна причина розставання Меган Маркл і її колишнього чоловіка, Тревора Енгельсона / Фото: Getty Images

Нещодавно Меган Маркл оголосила, що створює для Netflix міні-мультсеріал Pearl. У герцогині Сассекської немає досвіду в створенні подібних проеєктів, зате вона досить досвідчена актриса, яка до заміжжя грала одну з центральних ролей в популярному серіалі "Форс-мажори".

Їй потрібні були роки, перш ніж вона отримала цю роль. До цього Меган погоджувалася на зйомки в розважальних шоу і навіть рекламі чіпсів і пива.

Поки Меган намагалася досягти успіху, її коханий, Тревор Енгельсон, теж розвивав свою кар'єру кінопродюсера. Їхні стосунки, здавалося, були гармонійними. Однак, як пише королівський письменник Ендрю Мортон у своїй книзі "Меган: принцеса Голлівуду, Маркл була "дуже розчарована тим", що Енгельсон не запрошував її в свої проєкти і не допомагав їй отримати бажані ролі в Голлівуді, повідомляє Express.co.uk.

У той час, коли Меган знімалася в розважальному шоу Deal or No Deal, Тревор працював над комедією "Ліцензія на весілля" з Робіном Вільямсом. Меган потай сподівалася, що їй дадуть роль. Але всі епізодичні ролі, на які вона підходила, роздали більш досвідченим актрисам. Це стало головним джерелом конфлікту між Маркл і Енгельсоном, – пише Мортон.

Меган "постійно чіплялася" до Тревора з проханням допомогти їй отримати роль. Врешті-решт вона потрапила в серіал "Форс-мажори", після чого їхній з кінопродюсером шлюб почав розвалюватися. Зараз Тревор одружений, скоро у них з дружиною народиться друга дитина. Енгельсон продовжує працювати в Голлівуді як кінопродюсер.

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