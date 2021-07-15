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Меган Маркл зніме дитячий мультсеріал про 12-річну дівчинку для Netflix

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
15 липня, 11:22
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Як говориться в заяві герцогині Сассекської, новий мультсеріал Netflix буде присвячений "видатним жінкам всіх часів"
Меган Маркл зніме мультсеріал для дітей
Меган Маркл зніме мультсеріал для дітей / Фото: Getty Images

Меган Маркл, якій вдалося налагодити стосунки з Кейт Міддлтон, оголосила, що вона разом з їхнею з принцом Гаррі компанією Archewell Productions розробляє новий мультсеріал для Netflix. Робоча назва проєкту – "Перл" (Pearl), повідомляє People.

У центрі сюжету – 12-річна дівчинка, яка навчається проявляти свою силу і знаходить натхнення у найвпливовіших жінок за всю історію. Герцогиня Сассекська стане виконавчим продюсером проєкту.

Як і багато дівчаток її віку, наша героїня Перл знаходиться на шляху до самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми. Я дуже рада, що Archewell Productions в партнерстві з потужною платформою Netflix разом представлять вам цей новий мультсеріал, в якому прославляються видатні жінки за всю історію світу, – каже Меган.

Меган Маркл
Меган Маркл / Фото: Getty Images

39-річна Меган і 36-річний принц Гаррі підписали багаторічний контракт з Netflix минулого року. Їхня продюсерська компанія збирається знімати документальні фільми, серіали, художні фільми, шоу за сценаріями і дитячі програми виключно для гіганта потокового мовлення.

Зазначимо, що Меган Маркл активно проявляє себе у творчій сфері. Наприклад, недавно герцогиня Сассекська випустила книгу для дітей під назвою "Лавка". В основі сюжету – стосунки принца Гаррі з сином Арчі.

Раніше ми повідомляли, що скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі номінували на "Еммі".

Меган Маркл хотіла покінчити життя самогубством! Детальніше – у відеосюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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