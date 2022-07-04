Майже чверть століття: Вікторія та Девід Бекхем відзначають річницю весілля

/ Фото: Getty Images, instagram.com/victoriabeckham

Девід та Вікторія Бекхем здаються ідеальною парою. У них міцний шлюб та четверо чудових дітей. Так, і в їхніх стосунках бувають складнощі. Наприклад, нещодавно футболіст розповів, що його дратує у дружині.

Але, попри все, Бекхему залишаються прикладом міцної сім'ї. І сьогодні, 4 липня, вони відзначають річницю шлюбу.

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У своїх соціальних мережах подружжя мило привітало одне одного з пам'ятною датою. Девід поділився в Instagram архівними кадрами одного з перших спільних інтерв'ю з Вікторією.

Мені подобалася Posh...23 роки тому цього дня Posh стала місіс Бекхем але вона завжди буде Posh. С річницею! ВАУ! 23 роки та 4 прекрасні дитини. Я люблю тебе, ми всі тебе любимо, – підписав відео Бекхем.

У своєму привітанні футболіст назвав дружину Posh, саме таке прізвисько, Posh Spice (шикарна спеція – англ.), Вікторія отримала під час своєї кар'єри у "Spice Girls".

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У відповідь на вітання чоловіка співачка розмістила на своїй сторінці у Instagram спільне фото. На ньому щаслива пара радісно сміється.

Говорять, що він не смішний, кажуть, що я ніколи не посміхаюся, кажуть, що це не надовго... Сьогодні ми відзначаємо 23 роки шлюбу. Девіде, ти моє все, я тебе так люблю! – звернулася до чоловіка Вікторія.

Історія кохання Девіда та Вікторії Бекхем

Майбутнє подружжя познайомилося на футбольному матчі, на який Вікторію запросила її колега по колективу "Spice Girls" Мел Сі. За словами пари, іскра між ними пробігла з першого погляду. Як пізніше розповідав Девід, він бачив Вікторію по телевізору і мріяв особисто познайомитися.

Вікторія та Девід Бекхеми (2000 рік) / Фото: Getty Images

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Менше ніж через рік після знайомства Вікторія та Девід оголосили про свої заручини. Тоді співачка вже чекала на первістка. Новина про те, що пара буде поповнення шокувала всіх, адже лікарі стверджували, що Вікторія не зможе стати мамою.

Але прогнози лікарів не справдилися і зараз щасливе подружжя виховує трьох синів та доньку.

Сім'я Бекхемів / Фото: instagram.com/davidbeckham

Раніше дружина Брукліна Бекхема звинуватила його зіркових батьків у надмірній суворості.