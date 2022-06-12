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Девід Бекхем зізнався, що його бісить у дружині Вікторії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 червня, 09:41
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Зіркова парочка разом вже понад 20 років! Проте, як і в будь-якому шлюбі, у них також є свої скелети у шафі
Девід Бехкем озвучив недолік Вікторії
Девід Бехкем озвучив недолік Вікторії / Фото: Getty Images

Девід та Вікторія Бекхем 23 роки перебувають у статусі чоловіка та дружини. У них є чотири дитини – три сини та донька. Найстаршого спадкоємця подружжя вже відправило у доросле життя – нещодавно Бруклін одружився з коханою Ніколою Пельтц.

Девід та Вікторія здаються ідеальною парою, якій можна позаздрити! Але, незважаючи на зірковий статус, Бекхеми залишаються звичайною сім'єю зі своїми проблемами та розбіжностями. Ба більше, вони неодноразово були на межі розлучення, але кохання виявилось сильнішим.

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Сім'я Бехкемів
Сім'я Бехкемів / Фото: instagram.com/davidbeckham

Нещодавно футболіст дав інтерв'ю другу, футбольному тренеру Гарі Невіллу для YouTube-шоу. Бехкем розповів про так би мовити недоліки дружини та що їх дратує одне в одному.

Девід зізнався, що на відмінну від нього, Вікторія неохайна і це його нервує:) Водночас футболіст припустив, що дружину дратує його звичка покашлювати.

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Їй не подобається (кашляння, – Ред.). Ну, я не завжди так робив, можливо, останні років 15. Напевно, є інші речі, які мені подобаються, а їй ні. Я дуже охайний, а вона ні. У тому сенсі, що я люблю прибирати, а вона ні. Вона миється, звичайно. Час від часу, – жартома сказав Девід.

Також Бехкем відповів на запитання, на кого схожі їхні спадкоємці:

Очевидно, я бачу в кожному якісь свої риси. У Ромео – завзятість, у Харпер – доброту, у Брукліні – м'якість, дбайливість. Круз дуже кумедний, а як каже Вікторія, я теж досить смішний. Так що, напевно, це в ньому від мене, – пояснив Бекхем.

Окрім того, Девід спростував чутки, що Вікторія створює йому стиль. Подейкують, що дизайнерка впливає на образи, зачіски та навіть татуювання чоловіка.

Насправді це я вирішую, наприклад, вийти у шкіряному комбінезоні або одягнутися з ніг до голови в денім. Я завжди любив моду, – зауважив зірка футболу.

Нагадаємо, за декілька місяців до весілля Брукліна та Ніколи сімейство Бекхемів пограбували, поки ті спали.

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Раніше стало відомо, що Вікторія Бекхем недолюблює невістку Ніколу Пельтц і все через дівчину свого сина.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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