Наслідує дядька Гаррі? Син Кейт Міддлтон показав свій бунтарський характер, заткнувши мамі рота у всіх на очах (відео)

Принц Луї росте справжнім бунтарем! / Фото: Колаж: Сьогодні
Багато хто думав, що під час святкування ювілею британської королеви увага публіки буде прикута лише до принца Гаррі та Меган Маркл, які вперше за два роки вийшли у світ разом з іншими членами королівської родини. Але не так сталось, як гадалось. Найобговорюванішим у Мережі став чотирирічний принц Луї – наймолодша дитина Кейт Міддлтон та принца Вільяма.
Днями принц Луї довів, що він справжня маленька рок-зірка:) Під час святкового параду хлопчик не соромився показувати своє бунтарство, сидячи біля мами. Онук принцеси Діани весь час корчив гримаси, махав емоційно руками та показував Кейт язика.
Кейт Міддлтон намагалася втихомирити сина, але щось пішло не так. Луї просто взяв і закрив руками їй рота. Герцогиня не розгубилась і спокійно продовжувала вмовляти хлопчика посидіти тихо.
Згодом на допомогу прийшов принц Чарльз. Він посадив онука на коліна і спробував розважити його, вказуючи на різні цікаві частини параду. Тоді ж хлопчик нарешті трохи заспокоївся.
Ймовірно, принц Луї росте таким же веселуном і пустуном, як його дядько принц Гаррі:) Свого часу сина леді Ді прозвали справжнім бунтівником за те, що він часто порушував королівські правила. Проте згодом Гаррі кардинально змінив своє життя, і ось у нього є дружина та двоє дітей – донька Лілібет та син Арчі.
У Мережі по-різному відреагували на непосидючість Луї. Хтось у захваті від хлопчика, який заряджає енергією. А дехто дорікнув Кейт Міддлтон, буцімто вона не вміє виховувати дітей. Зокрема, коритувачі пригадують, що раніше принцеса Шарлота так себе вела.
Нагадаємо, ще у перший день святкування ювілею королеви у Мережі з'явились кумедні фото дітей герцогів Кембриджських.