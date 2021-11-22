Прикордонники заявили, що можуть заборонити Шуфутинському, який виступав у Криму, в'їзд в Україну.

Михайлу Шуфутинському прикордонники обіцяють влаштувати перевірку / Фото: Инстаграм

У київському Палаці Спорту російський виконавець запланував сольник "За милих Дам, або через 30 років". Сам Шуфутинський раніше заявляв, що його не лякає можлива заборона на в'їзд до України. Артист не вважає, що його концерти в окупованому Криму є протизаконними. Навпаки, він думає, що має право виступати там, де на нього чекають шанувальники.

Щойно українцям стало відомо про проведення концерту шансоньє, деякі з них розпочали писати гнівні коментарі під постом із анонсом виступу. Вони обурювалися, чому українські спецслужби не стежать за цим, а дають змогу російським зіркам, які відвідували Крим, збирати публіку у нас у країні.

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Михайло Шуфутинський неодноразово відвідував Крим / Фото: Instagram.com

Представники прикордонної служби все ж таки звернули на це увагу – речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував приїзд Михайла "Українській правді".

Щодня ми продовжуємо роботу стосовно осіб, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території. Якщо говорити про українців, то це адміністративна відповідальність, а стосовно іноземців – це ще й заборона на в'їзд до України, – каже Демченко.

Також у Державній прикордонній службі кажуть, що проводитиметься додаткова перевірка.

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Щодо цієї особи у відкритих джерелах достатньо інформації про її незаконне відвідування тимчасово окупованої Росією території, – заявив речник.

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