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Сосєдов підтримав ідею позбавити Ротару почесної громадянки Криму: Можна, щоб приструнити

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 09:06
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Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що насправді Софії Ротару байдуже, чий Крим
Сергій Сосєдов прокоментував скандал навколо Софії Ротару
Сергій Сосєдов прокоментував скандал навколо Софії Ротару / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Російські ЗМІ активно почали обговорювати виступ Софії Ротару на "Пісні року" після скандалу з висловлюванням сестри співачки Ауріки про Крим. Музичний критик Сергій Сосєдов також вирішив прокоментувати ситуацію.

Аурика може говорити будь-що, та й cама Софія Михайлівна теж, але насправді їй абсолютно "по барабану", чий Крим. Вона не українська та не російська, а радянська артистка , а у складі СРСР це було абсолютно неважливо. Тому Крим може бути хоч узбецьким – їй це все одно, – сказав Сосєдов бесіді з РІА "Новини".

Сергій Сосєдов розповів, чому Софія Ротару почала рідше виступати
Сергій Сосєдов розповів, чому Софія Ротару почала рідше виступати / Фото: Скріншот з YouTube

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Музичний критик вважає, що Софія Ротару боїться висловити свою позицію через те, що в Україні її можуть засудити. Але потім додав, що співачка не цікавиться політикою. Сосєдов підтримує ідею позбавити Софія Ротару звання почесної громадянки Криму.

Це можна. Для страху. Щоб все-таки трохи приструнити. Втім, для неї це навіть не комариний укус. Цей значок давно в неї десь завалявся, якщо вона взагалі його не втратила за будь-якими шикарними подарунками та дорогими прикрасами. Тому можна позбавити – чому б і ні

Що сказала Ауріка Ротару в інтерв'ю?

Співачка Ауріка Ротару згадала в інтерв'ю DOROTYE , що її сестра не їздить до Криму з 2014 року Крім того, Софія закрила свій готель Villa Sofia у Ялті. Ауріка зазначила, що вся родина Ротару чекає, коли Крим повернеться до складу України .

Ауріка Ротару – сестра Софії Ротару
Ауріка Ротару – сестра Софії Ротару / Фото: Instagram

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Нині Софія Михайлівна живе під Києвом у власному будинку із сином та невісткою.

У них будинок із сином, невісткою. Онуки вже виросли. Внучка навчається в Америці. Онук уже відучився. Він уже тут. У Криму їх немає, – додала Ауріка Ротару в інтерв'ю.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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