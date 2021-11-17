Сосєдов підтримав ідею позбавити Ротару почесної громадянки Криму: Можна, щоб приструнити

Російські ЗМІ активно почали обговорювати виступ Софії Ротару на "Пісні року" після скандалу з висловлюванням сестри співачки Ауріки про Крим. Музичний критик Сергій Сосєдов також вирішив прокоментувати ситуацію.
Аурика може говорити будь-що, та й cама Софія Михайлівна теж, але насправді їй абсолютно "по барабану", чий Крим. Вона не українська та не російська, а радянська артистка , а у складі СРСР це було абсолютно неважливо. Тому Крим може бути хоч узбецьким – їй це все одно, – сказав Сосєдов бесіді з РІА "Новини".
Музичний критик вважає, що Софія Ротару боїться висловити свою позицію через те, що в Україні її можуть засудити. Але потім додав, що співачка не цікавиться політикою. Сосєдов підтримує ідею позбавити Софія Ротару звання почесної громадянки Криму.
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Це можна. Для страху. Щоб все-таки трохи приструнити. Втім, для неї це навіть не комариний укус. Цей значок давно в неї десь завалявся, якщо вона взагалі його не втратила за будь-якими шикарними подарунками та дорогими прикрасами. Тому можна позбавити – чому б і ні
Що сказала Ауріка Ротару в інтерв'ю?
Співачка Ауріка Ротару згадала в інтерв'ю DOROTYE , що її сестра не їздить до Криму з 2014 року Крім того, Софія закрила свій готель Villa Sofia у Ялті. Ауріка зазначила, що вся родина Ротару чекає, коли Крим повернеться до складу України .
Нині Софія Михайлівна живе під Києвом у власному будинку із сином та невісткою.
У них будинок із сином, невісткою. Онуки вже виросли. Внучка навчається в Америці. Онук уже відучився. Він уже тут. У Криму їх немає, – додала Ауріка Ротару в інтерв'ю.
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