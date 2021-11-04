У Мінкульті відповіли, чому внесли Валентина Томусяка до чорного списку

Валентин Томусяк шокований тим, що за поданням СБУ його було внесено до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.
"Сьогодні" надіслали запит до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням прокоментувати, чому актор був внесений до чорного списку. У пресслужбі зазначають, що Служба безпеки України звернулася до міністерства ще 11 жовтня цього року. Томусяка було внесено до списку 1 листопада.
Згідно з частинами шостою та сьомою статті 15 Закону України "Про кінематографію" центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, складає, оприлюднює та забезпечує своєчасне оновлення переліку на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Актор Валентин Томусяк був внесений на підставі звернення Служби безпеки України від 11 жовтня 2021 року, – прокоментували нам у міністерстві.
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Актор Валентин Томусяк уже написав представникам СБУ і попросив виключити його із чорного списку негайно.
Імовірна причина внесення до списку
Серед російських акторів, які були внесені до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, були ті, хто брав участь у зйомках фільму про війну на Донбасі "Солнцепек".
Дружина Томусяка припускає, що актора помилково внесли до списку через те, що на сайті "Кіно-Театр.ru" ім'я її чоловіка значилося серед акторів, які знялися у фільмі "Солнцепек". У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито розв'язує війну на Донбасі.
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