Схожі? Дивіться 5 рідкісних фото королеви Єлизавети II з її молодшою сестрою

Єлизавета II із сестрою принцесою Маргарет - добірка архівних фото / Фото: Getty Images

З нагоди ювілею правління Її Величності ВВС випустила документальний фільм, у якому розкрилися раніше невідомі факти про Єлизавету II, а також було показано рідкісні архівні фото королеви та її сім'ї.

Зокрема були показані фото Єлизавети II з її молодшою і єдиною сестрою Маргарет. На жаль, Маргарет вже давно немає в живих – вона померла у 2002 році у віці 71 року.

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Ми зібрали п'ять архівних фото Єлизавети II та її молодшої сестри Маргарет.

Маленькі принцеси

Принцеса Маргарет і Єлизавета в Балморалі, в 1939 році. На фото Єлизаветі приблизно 13 років, а Маргарет – 9.

Принцеса Єлизавета (праворуч) та принцеса Маргарет (ліворуч) у 1939 році / Фото: BBC

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З домашнім улюбленцем

Усі давно вже знають любов Єлизавети II до собак породи коргі! І ось, не дуже чітке, але досить кумедне фото, на якому принцеси веселяться з одним зі своїх вихованців. Кадр було зроблено 1940 року.

Принцеса Маргарет та принцеса Єлизавета у 1940 році / Фото: BBC

Пікнік у Балморалі

Принцеса Єлизавета (20 років, ліворуч на фото), Принцеса Маргарет (16 років) та принц Філіп (25 років) під час пікніка у Балморалі, 1946 рік.

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Єлизавета II, принцеса Маргарет та принц Філіп у 1946 році / Фото: BBC

З татом

А це фото було зроблено у 1947 році. На кадрі – принцеса Маргарет (ліворуч) та Єлизавета II (праворуч) зі своїм батьком – королем Георгом VI.

Король Георг VI з дочками принцесами Єлизаветою та принцесою Маргарет у 1947 році / Фото: BBC

Подорож до Африки

Наступне фото було зроблено того ж року – 1947-го, під час подорожі принцес Єлизавети та Маргарет Південною Африкою.

Принцеса Єлизавета та її сестра принцеса Маргарет подорожують Південною Африкою у 1947 році / Фото: BBC

Раніше ми повідомляли, що Єлизавета II з'явилася в метро у вбранні найтрендовіших відтінків весни.