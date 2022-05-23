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Королеві гірше? Єлизавета II пропустить салют на честь свого Платинового ювілею

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 12:52
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Королева Єлизавета останнім часом дедалі частіше пропускає важливі заходи. І частина урочистостей на честь Платинового ювілею її правління, схоже, не виняток
Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II
Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II / Фото: Getty Images

Поважний вік глави британської монархії дедалі більше дається взнаки. Зовсім недавно Єлизавета ІІ вперше за 59 років пропустила церемонію відкриття парламенту, де її змушений був замінити принц Чарльз.

Схоже, що самопочуття королеви не стає кращим і проблеми з мобільністю змушують Її Величність пропускати важливі королівські події.

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Як повідомляє видання The Mirror, королева Єлизавета пропустить урочисту частину з салютом на параді кінногвардійців Trooping the Colour вперше за 70 років!

Поки що відомо, що Єлизавета II виїде з Букенгемського палацу в кареті, щоб відкрити парад, а потім залишить публіку на деякий час до появи на балконі разом з рештою членів сім'ї.

За інформацією інсайдерів, Її Величність на церемонії під час салюту замінять принц Чарльз, принц Вільям та принцеса Анна.

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Проте є ймовірність, що королева може взагалі обмежитися лише виходом на балкон, повідомляє Sunday Times.

Як стало відомо раніше, на балкон будуть запрошені лише ті члени монаршої сім'ї, хто зараз виконує свої королівські обов'язки. А це означає, що принц Гаррі разом зі своєю дружиною Меган Маркл та принц Ендрю не будуть запрошені на цю частину урочистості.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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