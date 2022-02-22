Поки чоловік не бачить: Сумська показала поцілунок із коханцем за спиною у Паперного (фото)

Ольга Сумська поділилася архівною світлиною з молодості / Фото: instagram.com/olgasumska
Українська актриса Ольга Сумська нерідко ділиться із фолловерами фотографіями з особистого архіву. Нещодавно вона показала рідкісний кадр із сестрою Наталією, а тепер опублікувала чорно-білу світлину з Анатолієм Борисюком
У підписі до фото Ольга назвала актора "коханцем" та зазначила, що поцілунок був за спиною у її чоловіка Євгена Паперного.
Поки чоловік повернувся до колеги, поцілунок із коханцем… Історія одного фото… – написала Сумська.
Вона додала, що знімок було зроблено 1991 року на банкеті після прем'єри вистави "Кандид".
Раніше Ольга Сумська розповідала, що 23 роки тому вони із Борисюком уперше святкували день закоханих разом.
У шлюбі з Євгеном Паперним артистка була майже п'ять років, вони мають спільну доньку Антоніну. З Віталієм Борисюком у Сумської розпочався бурхливий роман під час репетицій у театрі. Зараз подружжя разом, минулого року відсвяткувало 25-річчя шлюбу, у них є спільна донька – Ганна.
У чому ж секрет таких міцних стосунків?
Як поділилася Ольга Сумська, неможливо передбачити, скільки років ви будете разом, але якщо в тебе не згасають почуття до коханої людини протягом стільки років – це доля.
У нас бурхлива родина. Ми вже навчилися терпіти один одного, прощати щось одне одному. Господь невипадково нас колись спарив у мюзиклі Бернстайна "Кандид", і невипадково ми зіграли тоді закоханих, – розповіла народна улюблениця.
Нещодавно в інтерв'ю Ольга Сумська розповіла про стосунки в сім'ї, кар'єрі та ботоксі.