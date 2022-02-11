Ольга Сумська показала рідкісне фото із сестрою Наталією

Українська актриса Ольга Сумська любить ділитися архівними знімками із сімейного архіву

Ольга Сумська вперше за довгий час опублікувала фото із сестрою Наталією / Фото: instagram.com/olgasumska

Про стосунки Ольги Сумської із старшою сестрою Наталею ходить багато чуток. Сама актриса все спростовує та каже, що вони спілкуються. Наразі артистка вирішила показати в Instagram архівний знімок зі старшою сестрою.

Фото зроблено у 1977 році. Наталі 21 рік, а Ользі – 11 років.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Наталія в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" зізнавалася, що за своєю сестрою вона стежить не наживо , а найчастіше завдяки соцмережам.

Вона також висловилася проти виставлення свого життя напоказ у Мережі, як це робить Ольга Сумська.

Остання вважає, що вони зі старшою сестрою дуже різні за характером – Наталя більш закрита, "у неї своє життя, свій простір". Але Ольга запевняє, що вони з Наталі підтримують стосунки.

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Раніше Ольга Сумська дала ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сегодня" . Акторка розповіла про спілкування з донькою, яка живе в Росії, про шлюб з Віталієм Борисюком, ботоксі та б'юті-процедури,