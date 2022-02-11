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Ольга Сумська показала рідкісне фото із сестрою Наталією

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 10:02
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Українська актриса Ольга Сумська любить ділитися архівними знімками із сімейного архіву
Ольга Сумська вперше за довгий час опублікувала фото із сестрою Наталією
Ольга Сумська вперше за довгий час опублікувала фото із сестрою Наталією / Фото: instagram.com/olgasumska

Про стосунки Ольги Сумської із старшою сестрою Наталею ходить багато чуток. Сама актриса все спростовує та каже, що вони спілкуються. Наразі артистка вирішила показати в Instagram архівний знімок зі старшою сестрою.

Фото зроблено у 1977 році. Наталі 21 рік, а Ользі – 11 років.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Наталія в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" зізнавалася, що за своєю сестрою вона стежить не наживо , а найчастіше завдяки соцмережам.

Вона також висловилася проти виставлення свого життя напоказ у Мережі, як це робить Ольга Сумська.

Остання вважає, що вони зі старшою сестрою дуже різні за характером – Наталя більш закрита, "у неї своє життя, свій простір". Але Ольга запевняє, що вони з Наталі підтримують стосунки.

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Раніше Ольга Сумська дала ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сегодня" . Акторка розповіла про спілкування з донькою, яка живе в Росії, про шлюб з Віталієм Борисюком, ботоксі та б'юті-процедури,

Еліна Пелешенко
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