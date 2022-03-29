Поки Наташа Корольова мовчить про війну в Україні, її сестра постить фото з Києва

Сестра Наташі Корольової показала фото з Києва / Фото: Instagram

Після вторгнення Росії в Україну Наташа Корольова зникла з соцмереж. Вона місяць нічого не постила, казали, що співачка поїхала до США. Днями співачка це спростувала та розповіла, що вона перебувє в Пітері. Більше співачка нічого не сказала.

На відміну від Наташі Корольової, її сестра Ірина Осауленко у себе в соцмережах активно розповідає про війну в Україні. А тепер сестра співачки вирішила показати кілька фото з Києва, зроблених минулого року.

Реклама

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Ірина Осауленко – старша сестра Наташі Корольової. Колись Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира. Нині Ірина живе у США.

До слова, є в сім'ї Наташі Корольової шанувальники "русского мира". Чоловік співачки Тарзан підтримує російську агресію.

Найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.