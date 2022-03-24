Поки Наташа Корольова мовчить, її сестра, співачка Руся, активно виступає проти війни в Україні

Поки одна сестра замовчує війну в Україні, інша – активно підтримує український народ! Зірка 90-х Руся показала, у чому їхня головна відмінність з Наташею Корольовою

Старша сестра Наташі Корольової не мовчить про війну / Фото: Instagram

Співачка українського походження Наташа Корольова продовжує мовчати про війну в Україні і ніяк не коментує путінське вторгнення на її батьківщину. Тоді як старша сестра Корольової Ірина, більш відома як співачка Руся, активно висловлює свою позицію.

У своєму Instagram Ірина від початку війни робить публікації на підтримку України.

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Скріншот – instagram.com/irinaossaoulenko

У щоденних постах старша із сестер закликає світ допомогти українцям і не замовчує той факт, що в країні триває повномасштабна війна з Росією.

Скріншот – instagram.com/irinaossaoulenko

Як зараз живе співачка Руся?

Свого часу Руся була неймовірно популярна, саме вона вважається першою поп-співачкою незалежної України. Разом із сестрою Наташею вони їздили у гастрольні тури з програмою "Дві сестри".

Співачка Руся зараз

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Не багато хто знає, що Ірина займалася такою самовіддачею у творчості лише заради сина, який був хворий на ДЦП. Щоб заробити на лікування синові, артистка виходила на сцену по кілька разів на день. Але, на жаль, врятувати хвору дитину співачці не вдалося, і тоді вона завершила кар'єру.

Вже давно Ірина живе в Маямі зі своєю сім'єю та веде досить закритий спосіб життя. Зірка 90-х зараз виховує сина та доньку.

Старша сестра Наташі Корольової з дітьми

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"Заручена" – знову хіт

Але варто зауважити, що зараз до співачки повертається колишня слава.

Хіт Русі "Заручена (Не стій під вікном)" сьогодні набув нового звучання і став популярним серед користувачів TikTok. Під цю композицію тисячі українців оприлюднюють свої відео.

Тому можна сказати, що треки Русі знову можуть виштовхнути з чартів пісні Наташі Корольової.

Нагадаємо, що в Мережі з'явилася інформація про те, що Наташа Корольова поїхала з Росії. Тоді як її чоловік Тарзан продовжує залишатися в Москві.

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