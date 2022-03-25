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Чоловік Наташі Корольової уявив себе політологом і заговорив про Третю світову війну

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МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 20:23
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Поки Наташа Корольова мовчить про війну в Україні, її чоловік робить громкі заяви
Чоловік Наташі Корольової підтримує російську агресію
Чоловік Наташі Корольової підтримує російську агресію / Фото: скриншот

За чутками, Наташа Корольова зараз поїхала з Росії та вже місяць не з'являлася у соцмережах. Співачка ніяк не прокоментувала напад Росії на Україну, а ось Тарзан підтримує російську агресію і не приховує цього.

Чоловік Корольової не вважає, що росіяни влаштували геноцид українського народу.

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Скріншот: Instagram

Стриптизер так і не зрозумів, чому весь світ зараз ненавидить Росію. Він закликав усіх одуматись і вважає, що переможців у цій війні не буде.

Ви справді готові до Третьої світової війни? Одумайтеся! Вас мабуть у школі цього не вчили! Переможців не буде


Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що не всі в родині Наташі Корольової шанувальники "русского мира". Старша сестра співачки Ірина Оссауленко, яка колись виступала під псевдонімом Руся, активно виступає проти війни в Україні . Ірина закликає світ допомогти українцям та не замовчує той факт, що в країні триває повномасштабна війна з Росією.

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