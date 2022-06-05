Поки РФ бомбить Україну, киянка Анна Сєдокова думає, як підписати "голопопі" фото

Анна Седокова, яка мовчить про війну в Україні, поділилася "проблемами" / Фото: instagram.com/annasedokova

Сєдокова, яка досі мовчить про війну, цілих 20 хвилин не могла придумати підпис до фото, на якому вона лежить на яхті в бікіні.

Хвилин 20 думала над підписом до фотографії. Адже були часи, коли до голопопих знімків легко приходили на думку цитати Мілана Кундери (французький письменник-прозаїк – Ред.), – написала Анна.

Скріншот: Instagram

Схоже, це найбільші "проблеми" в житті Анни на даний момент, поки в країні, в якій вона народилася, триває війна.

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Нагадаємо, що екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова народилася та виросла у Києві. У 15 років працювала моделлю, якийсь час працювала ведучою в клубі, потім — ведучою у програмі O-TV Models на музичному каналі O-TV. Через деякий час Сєдокова стала ведучою ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі", паралельно вела радіошоу "Дівочник" на радіо Super-Nova.

Артистка вже давно переїхала з України до РФ, де розвиває кар'єру та бізнес. Також часто їздить до США. Про війну, яку Росія розв'язала в Україні, співачка продовжує мовчати, публікуючи фото з повсякденного життя.

Нагадаємо, Анна Сєдокова засвітилася на випускному дочки у США.