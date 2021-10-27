Були й інші бойові патрони: нові подробиці трагедії з Болдвіном

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Влада штату Нью-Мексико заявляє, що вона виявила кулю, імовірно випущену з пістолета, який тримав Алек Болдвін на зйомках фільму "Іржа". Про це повідомляється на сайті CBS News.

Через шість днів після того, як Болдвін випадково застрелив оператора Галину Гатчинс під час зйомок, шериф округу Санта-Фе провів брифінг, де заявив, що з плеча пораненого режисера вилучили уламок свинцевого снаряда.

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Галина Гатчинс / Фото: Instagram

Також він сказав, що слідчі зібрали близько 600 доказів, у тому числі того, що вистрілив Болдвін, а також, що на знімальному майданчику були додаткові бойові патрони. Усі знайдені предмети будуть відправлені до ФБР для подальшого аналізу.

Окружний прокурор Мері Кармак-Альтвіс заявила, що ще занадто рано висувати Алеку Болдвіну звинувачення у вбивстві. Їх потрібно спочатку повністю обґрунтувати – цим зараз займаються правоохоронні органи. Також вона сказала, що точно не вдалося встановити, який патрон був у зброї в момент пострілу.

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